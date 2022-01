[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아는 커피빈 드라이브스루 매장 이용 고객을 대상으로 겨울시즌 음료 2잔 이상을 주문 시 영화 ‘특송’ 예매권 2매를 증정하는 이벤트를 진행 중이라고 6일 밝혔다.

커피빈 매장 제조음료사진을 ‘커피빈특송,’ ‘특송커피빈’ 등의 태그와 함께 개인의 소셜미디어채널에 업로드하면 추첨을 통해 영화 특송 예매권을 증정하는 이벤트도 진행하고 있다.

한편 박소담, 송새벽, 김의성 주연의 차량 추격 액션 영화 특송은 오는 12일 개봉 예정이다.

