원스토어, 원스토리 '매일 100만원 추첨' 앵콜 이벤트 진행

[아시아경제 차민영 기자] 앱마켓 원스토어는 스토리 콘텐츠 서비스 ‘원스토리’ 리브랜딩을 기념해 진행한 매일 100만원 백화점 상품권을 증정하는 ‘매일 밤 10시엔 원스토리’ 이벤트를 다시 한번 개최한다고 6일 밝혔다.

원스토어는 응모 시간을 하루 1시간에서 12시간으로 늘리고, 참여 대상도 상품 구매자에서 모든 이용자로 확대했다. 참여를 원하는 이용자는 매일 밤 10시 웹툰·웹소설 무료 쿠폰을 받은 뒤 쿠폰을 사용해 추천작을 감상하기만 하면 자동 응모된다. 100만 원 상품권의 당첨자는 매일 오후 6시 원스토리 앱에서 발표한다.

원스토리에서만 볼 수 있는 대작도 공개된다. 원스토어는 인기 판타지 장르 소설 ‘이것이 법이다’의 저자인 자카예프의 판타지 소설 신작 ‘천직이 프로파일러’를 연재한다. 작품 연재를 기념해 이달 말까지 최대 50% 할인된 가격에 제공하는 ‘자카예프 작가전’ 이벤트도 마련했다. 이외에도 3시간마다 콘텐츠를 무료로 제공하고 무료 쿠폰을 증정한다.

원스토어는 새해를 맞아 유저들과 덕담을 나누는 ‘포춘 쿠키 프로모션’도 준비했다. 이용자들은 이달 6일까지 포춘쿠키의 덕담과 함께 모든 게임에 사용할 수 있는 22% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 원스토어 회원이라면 누구나 매일 1회 참여할 수 있으며, 쿠폰은 지급 당일 자정까지 사용할 수 있다.

원스토어 쇼핑에서는 1월 한 달간 하나카드 또는 롯데카드로 구매 시 10% 청구 할인 혜택도 제공한다. 이용자들은 1인 1회에 한해 최대 5만 원까지 혜택을 적용할 수 있으며, 닌텐도 스위치 등 인기 제품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr