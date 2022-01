한예종·카이스트, 문화예술·첨단기술 융합 확대

6일 상호협력 협약…연구센터 등 공동 운영

한국예술종합학교와 카이스트는 문화예술과 최첨단기술의 융합을 확대하고자 6일 상호협력 협약을 체결한다. 다양한 분야에서 협력 사업을 발굴해 추진한다. ▲교직원 상호교류 ▲학생 상호교류 및 교육프로그램 협력 ▲연구센터 공동 운영 및 학술회의 공동 개최 ▲융합예술 및 첨단콘텐츠 공동 창작 협력 등이다.

협약 체결식이 진행되는 카이스트 대강당에선 문화기술 확장 가능성을 알리는 공연이 펼쳐진다. 카이스트 문화기술대학원 초빙 석학 교수이자 세계적 성악가인 조수미가 카이스트에서 개발한 인공지능 피아노 연주자(VirtuosoNet)와 협연한다. 황희 문화체육관광부 장관은 "이번 협약은 문화예술과 최첨단기술 간 융합을 촉진하는 중요한 전환점"이라며 "디지털 역량을 강화해 콘텐츠 산업을 혁신시키고 한류 콘텐츠가 세계로 뻗어 나가도록 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

문체부는 올해 문화·체육·관광 분야 연구개발(R&D)에 지난해보다 16.1% 많은 1323억 원을 투자한다. 올해 추진 과제 스물네 개는 이미 확정한 상태다. 비대면 기반 신성장 동력 연구 지원을 확대하고 디지털 역량을 강화하며 강소형 중소 콘텐츠 기업을 육성할 방침이다. 관계자는 "확장 가상세계(메타버스)에 대한 관심이 높아진 만큼 관련 기술 연구개발을 본격화하고, 가상현실(VR) 등 고도화되는 실감 기술 지원을 확대할 계획"이라고 했다.

