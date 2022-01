에어프레미아, 1월 새해맞이 무착륙 관광비행 시행

[아시아경제 이동우 기자] 에어프레미아는 오는 22일과 29일 양일간 무착륙 관광비행을 실시한다고 6일 밝혔다.

비행은 양일 모두 오후 3시 30분에 인천공항을 출발해 대마도 상공을 선회한 후 오후 5시 30분에 다시 출발지로 돌아오는 일정이다. 항공권은 이날 오전 10시부터 에어프레미아 공식 홈페이지와 예약센터를 통해서 예매할 수 있다.

좌석은 이코노미35 클래스와 프레미아42 클래스 두 가지로 예매 가능하다. 또한, 신라면세점과 롯데면세점, 현대백화점면세점 이용 고객들에게는 면세점 고객 등급 업그레이드 혜택과 온라인 및 오프라인점 할인 혜택도 제공한다.

프리미엄 이코노미 좌석 플렉스 운임을 예매하는 승객에게는 에어프레미아 모형기를 증정한다. 이 외에도 동남아 왕복 EY 항공권, 기내 와이파이 이용권 150MB와 250MB, 국립항공박물관에서 제작한 봉제인형과 뮤지컬 <빌리엘리어트> 초대권 등 럭키 드로우 이벤트도 진행할 예정이다.

에어프레미아 관계자는 “코로나19 장기화로 해외 여행을 그리워하는 승객분들이 에어프레미아를 통해 그리운 면세 쇼핑을 마음껏 누리시고 힘찬 기운을 얻어 가시길 바란다”라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr