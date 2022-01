신한카드, '고객이 가장 추천하는 기업' 신용카드 부문 12년 연속 1위

신한플레이, 신한데이 등 다양한 고객 맞춤 서비스에서 높은 평가

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2021 고객이 가장 추천하는 기업(KNPS)'에서 12년 연속 신용카드 부문 1위 기업으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

고객이 가장 추천하는 기업은 고객이 기업의 상품과 서비스를 경험한 후 다른 사람에게 추천하고자 하는 의향을 모델화해 측정하는 국내 유일의 평가제도다. 한국능률협회컨설팅은 매년 수도권과 6대 광역시에 거주하는 1만여명의 소비자를 대상으로 조사를 실시한다.

신한카드는 ▲고연령자 특화 신용평가 모델 개발 ▲친환경 ESG(환경·사회·지배구조) 전용 쇼핑몰 론칭 ▲디지털 플랫폼 신한플레이를 통한 차별화된 고객경험 제공 ▲인공지능(AI) 기술을 접목한 보이스피싱 사전예방서비스 도입 ▲신한데이, 마이샵 서비스 시행 등 다양한 고객 맞춤 서비스가 높은 평가를 받았다.

신한카드 관계자는 "이번 수상은 고객 관점의 서비스 개선과 디지털 전환 노력을 인정받았다는 점에서 의미가 깊다"고 말했다.

