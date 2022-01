아이엘사이언스, 美 CES서 차세대 폴리니크 첫선…"AI 플랫폼 기술 적용"

[아시아경제 유현석 기자] 코스닥 상장 스마트 광학솔루션 기업 아이엘사이언스는 미국 라스베이거스에서 개막한 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2022에서 ‘폴리니크 AI 두피케어 플랫폼’을 최초 공개했다고 6일 밝혔다.

제품 패키지는 디바이스 본체, 진단용 카메라, 통합 충전 거치대 및 전용 어플리케이션으로 구성됐다. 사용자가 무선 카메라로 자신의 두피를 촬영하면, 카메라에 장착된 센서가 두피의 유·수분, 각질 등 5가지 항목을 측정해 건강 상태를 진단한다.

진단 결과는 연동된 스마트폰 어플리케이션으로 전송되며, AI 분석을 통해 적합한 디바이스의 작동 모드, 기능성 샴푸 및 토닉 등 개인 맞춤형 관리 방법을 추천한다. 특히 두피 측정 시 촬영된 이미지와 결과 값을 일자별 그래프로 한눈에 확인할 수 있어, 보다 과학적이고 체계적인 두피 관리가 가능하다.

송성근 아이엘사이언스 대표는 “이번 CES를 통해 글로벌 시장에서도 두피 케어 분야에 대한 높은 관심을 확인했다“며, “폴리니크 AI 두피케어 플랫폼은 혁신기술을 적용한 차세대 두피 케어 솔루션으로 시장의 새로운 기준이 될 것”이라고 전했다.

