이마트, 겨울 수산물 대전…“방어회·생대구 등 할인 판매”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트가 오는 12일까지 방어회, 생대구, 굴 등을 저렴하게 판매하는 겨울 수산물 대전을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사에서는 겨울 대표 생선회 방어회를 신세계 포인트 적립 시 5000원 할인된 가격에 판매한다. 방어산지 업계에 따르면 지난해 동해안 평균 수온 상승으로 인해 방어 어획량이 평년 대비 40~50% 감소했으며, 올해 가격이 20% 이상 상승했다.

이마트는 방어 가격 안정화를 위해 지난해 여름부터 동해안 일대에서 방어 치어를 확보, 어가·축양장과 사전 기획해 남해안 지정 양식장에서 총 2만 마리의 방어, 약 130톤 물량을 비축했다. 이를 통해 방어 시세 변동과 상관없이 지금도 고객들에게 합리적인 가격으로 선보일 수 있었다.

국산 생대구 왕·특대·특 사이즈도 선보인다. 이마트는 서해안 보령, 남해안 부산, 동해안 울산 등 전 해역 물량을 확보할 예정이다. 남해안 봉지굴 역시 신세계포인트 적립 시 40% 할인된 가격에 판매한다.

이마트 관계자는 “내식의 수요가 높아지는 가운데 이마트가 겨울 수산물 대전에 돌입했다”며 “앞으로도 다양한 제철 수산물 행사를 기획, 고객들이 저렴한 가격에 신선한 수산물을 맛 볼 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

