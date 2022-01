세코하이텍 주철인 대표, 국회 과학기술정보방송통신위원장 표창

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 세코하이텍 주철인 대표가 신기술을 통해 국가 경제 발전에 이바지한 공을 높이 평가받아 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장 표창을 받았다.

주 대표는 한국환경산업기술원, 중소벤처기업부 등에서 진행한 연구과제를 통한 현 정부의 주요 화두인 탄소중립 정책과 미세먼지 저감에 최신기술을 전파하고, 관련 연구를 다수 수행했다.

또 지속적 연구와 혁신경영을 통해 미세먼지 저감과 자체 개발한 VMET시스템 대기방지기기를 통한 VOCs 저감과 국가 경제 발전에 이바지한 공로다.

세코하이텍은 부산시가 인증한 대표창업기업으로 기술 신용평가 전문기업 NICE 평가 정보에서 진행된 기술 신용평가(TCB)에서 2년 연속 최우수 기술 인증과 2년 연속 ‘고객 감동 브랜드 대상’, ‘2021 대한민국 혁신기업 대상’, ‘2021 대한민국 가치경영 대상’을 수상하는 등 기술 강소기업이다.

또한 자체 개발한 대기방지기기 VMET시스템을 통해 미세먼지의 주요 오염원인 VOCs를 99% 처리하는 독보적 기술을 가지고 있다. 그뿐만 아니라 전자빔을 통해 VOCs를 분해, 수소(70%)와 블랙 카본(23%)을 생성하는 기술도 함께 가지고 있다.

주철인 대표는 “이번 표창은 더 열심히 하라는 뜻으로 받아 현재에 만족하지 않고 끊임없는 노력과 연구로 정부의 탄소중립 정책, 미세먼지 저감, 기후변화 대응에 선도하는 글로벌 환경 기업이 되겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr