이재명 “정부, 이번 추경 동의할 것..기재부 예산편성 분리해 靑 직속으로”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 2일 코로나 손실보상 등을 위한 추가경정예산안과 관련 "정부가 끝까지 반대하면 방법이 없다. 그럴 경우에는 대선이 끝난 후 또는 취임한 후 가서 할 수밖에 없다"고 했다.

이 후보는 저녁 SBS 뉴스에 출연, 정부가 추경에 계속 반대하면 어떻게 할 것이냐는 질문에 "(선거 뒤에 하면) 간극이 몇 달 발생하고 그사이 국민이 겪는 고통 너무 크기 때문에 정부가 이번에는 동의할 것으로 본다"면서 이같이 말했다.

그는 "정부도 올해분 가용 예산을 다 써버려서 어차피 (예산을) 마련해야 한다"며 "국민의힘 윤석열 후보가 50조원, 김종인 총괄선대위원장께서 100조 지원을 말씀하셨으니 큰 무리 없이 대규모의 선제 선지원이 가능할 것으로 본다"고 전했다.

이 후보는 기획재정부의 예산 기능을 분리하는 방안과 관련, "임명 권력은 선출 권력의 지휘에 따르도록 헌법과 법률에 되어 있다"며 "예산 기능을 좀 데서 청와대 혹은 총리실 직속으로 바꿀 필요는 있다"고 답했다.

대장동 특검과 관련해서는 "야당은 사실 특검을 할 생각이 없다. 민주당으로서는 받아들일 수 없는 비상식적인 주장만 하고 있다"며 "'특검을 안 하면 토론을 안 한다', 이러는 걸로 봐서는 둘 다 안 하기 위해서 작전을 쓰는 게 아닌가"라고 반문했다.

최근 오차범위 밖에서 윤석열 후보를 이기는 여론조사가 일부 나온 것에 대한 소감을 묻는 말에 대해 "이게 일주일도 안 된 시간에 벌어진 일이어서 좀 당혹스러운 측면이 있다"면서 "며칠 사이에 저희가 잘할 수는 없고 오히려 이제 경계해야 할 때"라고 말했다. 그러면서 "우리가 뭘 잘해서라기보다는 상대가 좀 실수한 것에 대한 반사이익이기 때문에 좀 더 조심해야 되겠다고 생각한다"고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr