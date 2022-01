하태경 "선대위, 후보조차 패싱…후보에게 보고 안 된 인터뷰 나가"

尹 선대위 게임 정책 혼선에 비판

[아시아경제 허미담 기자] 최근 윤석열 국민의힘 대선 후보의 게임 정책 관련 인터뷰가 논란인 가운데 하태경 국민의힘 의원은 2일 "윤 후보의 이름으로 나간 게임 정책 인터뷰는 윤 후보에게 보고도 없었다는 사실을 확인했다"며 선거대책위원회 관계자를 문책해야 한다고 비판했다.

앞서 윤 후보는 전날(1일) 공개된 게임 전문 매체 '인벤'과의 서면 인터뷰에서 확률형 아이템 정보 공개 문제를 두고 "수익성 추구는 기업의 입장에서 당연하다"면서 "강력한 규제가 무조건 능사가 아니다"라고 답변해 논란이 됐다.

확률형 아이템은 복권처럼 게임 이용자가 어떤 결과물이 나올지 모르는 상태에서 구매하는 것을 말한다. 이용자가 원하는 희귀 아이템은 나올 확률이 낮기 때문에 그간 이용자의 과도한 지출을 초래한다는 비판을 받아왔다.

관련해 하 의원은 페이스북을 통해 "윤석열 선대위가 게임 정책에 대해 처음으로 입장을 밝혔다. 하지만 몇몇 답변이 게이머보단 업계의 입장을 대변하는 것처럼 보여져 게이머의 반발이 커지고 있다"며 "게이머의 정서와 크게 동떨어진 윤석열 선대위의 인식에 깊은 우려와 유감을 표한다"고 했다.

이어 "확률형 아이템은 국회서도 정부 규제 강화로 입장을 모아 놨다. 이런 분위기에 반하는 입장을 낸다면 청년 지지율에 악영향을 줄 수 있다"며 "게임 정책만큼은 선대위가 저희 의원실과 함께 의논해 발표했다면 좋았을 텐데 그러지 못해 매우 안타깝다"고 덧붙였다.

이후 하 의원은 재차 페이스북을 통해 글을 올려 "제가 어제저녁 그 인터뷰 문제점을 지적하며 청년들 지지율 떨어뜨린다고 비판하는 글을 게재했다. 그 직후 그 인터뷰는 후보에게 보고조차 되지 않았다는 것을 확인했다"고 말했다.

그는 "후보 동의도 받지 않은 인터뷰 답변이 후보 이름으로 나가고 있는 것"이라며 "지금 국민의힘 선대위는 당 대표뿐만 아니라 후보조차 패싱하고 있는 것"이라고 비판했다.

이어 "게임은 20·30세대에게 지대한 영향력을 끼치는 이슈다. 이런 큰 문제를 당내 게임 전문 의원과 협의도 하지 않고 심지어 후보 본인도 모른 채 후보 이름으로 내는 현재 선대위 심각한 문제가 있다"며 "후보 패싱한 관계자 찾아내 일벌백계해야 한다"고 주장했다.

한편 윤 후보는 이날 페이스북에 '게임은 질병이 아닙니다'라는 제목의 글을 올려 입장을 명확히 밝혔다. 그는 "경제성장이 정체된 지금, 게임업계는 양질의 일자리를 창출하고 전 세계에 수출하는 효자산업"이라며 "청년 일자리 절벽의 시대에서, 대부분 2030 직원들을 채용하는 게임산업은 정부가 적극 지원해야 하는 분야"라고 했다.

이어 "그렇기 때문에 정부 간섭은 최소화하고 세계 최고의 기술력을 갖춘 우리 기업의 창의와 혁신에 맡겨야 한다. 다만, 확률형 아이템의 불투명성과 같이 많은 사람이 공감하는 불합리한 문제에 대해서는, 확률정보를 투명하게 공개하는 방향으로 게이머들의 의견을 존중하도록 하겠다"고 밝혔다.

아울러 "게임은 결코 질병이 아니다. 우리 선대위의 젊은 인재들도 학창 시절 게임과 함께 했던 시간을 추억으로 생각한다는 의견을 제게 보내왔다"며 "지나친 사행성이 우려되는 부분 이외에는 게임에 대한 구시대적인 규제는 신중해야 한다고 생각한다"고 말하며 글을 마무리했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr