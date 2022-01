윤석열 “코로나 피해 회복 위해 소상공인, 임대료 반값 프로젝트 추진”

[아시아경제 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 2일 코로나19 영업 제한으로 피해를 본 소상공인·자영업자에게 ‘한국형 반값 임대료 프로젝트’를 비롯한 대출 금융 지원을 대폭 확대하겠다고 공약했다.

윤 후보는 이날 서울 종로구의 한 음식점에서 ‘코로나19 자영업 피해 현장 간담회’를 열고 “소상공인과 자영업자에게 정부 보증으로 먼저 대출해준 뒤 임대료와 공과금을 대출상환금액에서 50%를 제외해주는 한국형 대출 감면 프로그램을 도입할 것"이라고 밝혔다.

한국형 반값 임대료 프로젝트는 자영업자와 소상공인에게 3년 거치 5년 상환의 대출을 실행하는 제도다. 대출금을 임대료와 공과금 용도로만 사용하면 대출의 50%는 상환 면제되며, 나머지 대출금은 향후 5년간 분할상환하면 된다. 대출 한도는 인당 5000만원으로 중복대출도 가능하다.

윤 후보는 “팬데믹 상황에서 소상공인, 자영업자 등의 가장 큰 어려움은 임대료, 공과금과 같은 고정비 부담”이라며 “코로나19 상황 안정시까지 고정비를 감당할 수 있는 새로운 위기극복 시스템을 도입하고자 한다”며 취지를 설명했다.

