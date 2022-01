심상정 "아동청소년부 신설·청소년 무상대중교통 추진“

[아시아경제 전진영 기자] 심상정 정의당 대선 후보는 2일 "아동청소년부를 신설하고, 청소년들이 직접 행정에 참여할 수 있도록 하겠다"고 공약했다.

심 후보는 이날 오후 여의도의 한 카페에서 진행한 '요즘 것들(청소년) 선대본부' 발대식 인사말에서 "청소년 정책이라고 나오는 것이, 지금 이 자리에 앉아 있는 청소년 여러분들의 꿈과 원하는 미래하고는 큰 거리가 있다"며 이같이 말했다.

이어진 공약 발표에서는 "아동·청소년 정책이 복지부, 여성가족부, 교육부 등으로 분절돼 통합적인 정책이 부족하다"며 "아동청소년부를 신설해 통합 지원체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

이어 "청소년 무상대중교통을 지역부터 시작하겠다"며 "이동의 자유와 함께 청소년들이 이용할 수 있는 지역 내 공유공간을 확대하고 직접 운영할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

심 후보는 "청소년들의 다양한 삶을 살피고 그들의 편에 서겠다"며 탈학교·탈가정 청소년 정책을 강화하겠다고도 했다.

그러면서 "성별 정체성으로 인해 고민하는 청소년이 없도록 상담센터를 통해 지원하고 학교들에 성별 구분 없는 '모두를 위한 화장실'을 설치하도록 하겠다"고 덧붙였다.

