횡성군에 '폐비닐·영농폐기물' 열분해 처리 시설 조성

2023년까지 120억 원 투자‥ 일일 20톤 규모

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 "정부의 '폐기물 공공 열분해 시설 공모사업'에 선정돼 폐기물 분야 탄소배출량 감축과 도 내 영농폐기물 문제의 근본적 해결 기반이 마련됐다"고 2일 밝혔다.

폐기물 열분해 시설은 재활용이 어려워 소각·매립 처리하던 폐비닐과 폐플라스틱 잔재물을 열분해 해 난방유나 석유·화학 원료로 재활용하는 곳이다.

횡성군 폐비닐 공공 열분해 시설은 횡성군 매립시설 내 하루 20톤 규모로 들어서며, 3년 간 120억 원(국비 60억 원)을 투입한다.

오는 2024년 열분해 시설을 준공하면 연간 5760톤의 폐비닐을 3456톤의 열분해유로 재활용할 수 있다.

도는 생산한 열분해유를 난방유나 석유·화학 원료로 판매하며 연간 약 17억 원의 수익이 날 것으로 예상했다.

또한 폐비닐 소각 대비 탄소배출량 7403 tCO2 감축 효과가 있어, 향후 탄소배출권 판매 수익 2억 3000억 원도 확보할 예정이다.

도는 2030년까지 공공 열분해 시설 5개소 이상 설치해 소각하거나 매립 처리하던 폐비닐과 폐플라스틱을 전량 재활용할 계획이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr