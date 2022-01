김종인 "윤석열 모든 메시지·연설문 전부 직접 관리할 것"

[아시아경제 전진영 기자] 김종인 국민의힘 선대위 총괄선대위원장은 2일 윤석열 대선 후보의 메시지 전략에 대해 "내가 지금은 직접적으로 모든 것을 관리하려고 한다. 메시지나 모든 연설문이나 전부 다"라고 말했다.

김 위원장은 이날 여의도 당사에서 기자들과 만나 "내가 그립을 잡는다고 하는데, 어떻게 잡을 거냐 의심하는 분들이 많다"며 이같이 밝혔다.

김 위원장은 "후보 비서실이 후보 성향에 맞춰서 메시지를 만들다 보니 그런데, 선거 때는 후보 성향에 맞추면 안 된다"며 "국민 정서에 맞춰서 메시지를 내야하고, 그런 게 지금껏 부족했던 것"이라고 앞으로 메시지 방향에 대해서도 언급했다.

이어 "그간 우리 선대위가 효율적으로 움직이지 못한 것도 사실 후보가 지방 찾아다니고 연설하고 메시지 내도 별로 반응을 일으키지 못했기 때문"이라며 "그 점을 시정해나갈 것"이라고 강조했다.

그러면서 "적극적으로 개입할 수밖에 없는 상황으로 돼 있으니, 그렇게 해나가면 1월에는 다시 (이재명 더불어민주당 대선 후보와의) 정상적인 경쟁 관계로 돌아온다고 확신한다"고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr