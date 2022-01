[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 최근 광주광역시 서구 상무역에서 지난 한 해 동안 지하철을 가장 많이 이용한 일반인과 청소년 고객을 각각 선정, 감사의 마음을 담은 자전거를 각각 전달했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr