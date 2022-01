윤석열 “게임은 질병 아냐…게임산업 지원해야”

[아시아경제 전진영 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 2일 “게임은 질병이 아니다”라며 게임산업을 정부가 지원하는 등의 정책을 펼치겠다고 공약했다.

윤 후보는 이날 오전 페이스북을 통해 “우리 사회에서 세대 간 인식 차이가 큰 분야가 꽤 있다. 대표적인 것이 게임”이라며 “기성 세대의 시각은 긍정적이지 않지만 젊은 세대의 인식은 전혀 다르다. 유명 e-스포츠 선수는 야구, 축구 프로선수보다도 훨씬 많은 연봉을 받는 선망의 대상”이라며 이같이 말했다.

그는 “게임 산업도 마찬가지다. 게임 업계는 양질의 일자리를 창출하고 전 세계에 수출을 하는 효자산업”이라며 “청년 일자리 절벽의 시대에서, 대부분 2030 직원들을 채용하는 게임산업은 정부가 적극 지원해야하는 분야”라고 강조했다.

게임산업에 대한 규제에도 신중해야 한다고 밝혔다. 윤 후보는 “(게임 산업에 대해) 정부 간섭은 최소화하고 세계 최고의 기술력을 갖춘 우리 기업의 창의와 혁신에 맡겨야 한다”며 “다만 확률형 아이템의 불투명성과 같이 사람들이 공감하는 문제에 대해서는 확률 정보를 투명하게 공개하는 방향으로 게이머들의 의견을 존중하도록 하겠다”고 했다.

그러면서 “지나친 사행성이 우려되는 부분 이외에는 게임에 대한 구시대적 규제는 신중해야 한다”며 “윤석열 정부는 게임 등 미래 신기술 분야에 대한 소통 창구를 활짝 열고, 정책에 반영하도록 하겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr