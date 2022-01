이재명 “월세 공제 늘려 청년 주거비 부담 낮출 것”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 2일 “최대 5년 전 월세까지 공제받을 수 있는 이월공제를 도입하겠다”고 밝혔다.

이 후보는 이날 페이스북을 통해 4번째 ‘무한 책임 부동산공약’을 발표하고, 이같은 정책을 발표했다.

그는 “거주 형태 변화로 월세 비율이 점점 높아지고 있다. 그러나 자산이 적고 소득이 낮은 청년층일수록 높은 월세를 따라갈 수가 없다”며 “월세 주거 국민에 대한 지원을 대폭 확대하겠다”고 말했다.

이월공제 뿐만 아니라 월세 공제율도 높이겠다고 공약했다. 이 후보는 “적어도 2달 치 월세를 되돌려 받도록 공제율을 높이겠다”며 “연 월세액의 10~12% 공제율을 15~17% 수준으로 올리겠다”고 강조했다.

이어 “공제 대상 주택가격 기준을 완화해 더 많은 세입자들이 월세 공제 혜택을 받을 수 있도록 하겠다”며 “기준시가 3억 이하 주택에만 적용하던 것을 5억 이하까지 확대하겠다”고 덧붙였다.

