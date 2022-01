군, 이번에도 월북 3시간동안 몰랐다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]우리 국민으로 추정되는 1명이 1일 강원도 동부전선 최전방 철책을 넘어 갔지만 우리 군은 3시간가량 월북 사실을 몰랐던 것으로 알려졌다.

합동참모본부는 2일 "어제(1일) 오후 9시 20분께 동부전선 비무장지대(DMZ) 내에서 미상 인원 1명을 감시장비로 포착해 신병 확보 위해 작전 병력 투입해 DMZ 작전 중 해당 인원이 오후 10시 40분께 군사분계선(MDL)을 넘어 월북한 것을 확인했다"고 밝혔다.

당초 미상 인원이 군에 최초 포착된 시간은 같은 날 오후 6시 40분께다. 당시 해당 인원은 GOP(일반전초) 철책을 넘는 장면이 과학화 경계감시장비에 포착됐다. 하지만 군은 이 시간에 포착하지 못하고 3시간 이후에서야 신병확보 작전에 돌입했다.

합참 관계자는 "(과학화 경계감시장비) CCTV에 포착됐는데 당시 CCTV 감시병이 인지하지 못했고 이후 재생 과정에서 월책 모습이 확인됐다"고 전했다.

현재 월북자의 생사는 확인되지 않았다. 합참 관계자는 "우리 국민에 대한 보호 차원에서 오늘 아침 (동해지구 군 통신선을 통해) 대북 통지문을 발송했다"고 말했다. 현재까지 북한군의 특이동향은 포착되지 않은 것으로 알려졌다.

그러나 이번 월북 상황은 북한이 코로나19을 차단하기 위해 강력한 방역 조치를 시행하는 중에 발생했다는 점에서 우려가 제기된다. 2020년 9월 서해 최북단 소연평도 인근 해상에서 어업지도선에 타고 있다가 실종된 40대 공무원이 북측 해역에서 총살을 당했는데, 당시 북한은 해당 조치가 '국가 비상 방역 규정'에 따른 것이라고 주장한 바 있다.

앞서 같은 해 7월 인천 강화도 월미곳의 배수로를 통해 20대 탈북민이 월북했을 당시에도 북한은 '코로나19 감염 의심자'가 월북했다며 김정은 위원장이 당 정치국 비상확대회의를 긴급 소집하고 국가비상방역체계를 '최대비상체제'로 격상하기도 했다.

특히 당시 군은 북한 보도를 통해 공표되고 나서야 해당 사실을 인지해 논란이 일기도 했다.

한편, 이번에 월북 사건이 발생한 부대는 강원도의 험준한 산악 지형과 긴 해안을 함께 경계하는 부대로 사건·사고가 잇따라 지휘관의 '무덤'으로 불리는 곳이다.

해당 부대에서는 작년 2월에는 북한 남성 1명이 고성 통일전망대 인근 해안을 통해 '오리발' 등을 착용하고 뚫린 배수로를 통해 월남한 사건이 발생했다. 이보다 앞서 3개월 전인 2020년 11월에는 북한 남성이 최전방 철책을 넘은 지 14시간 30분 만에 기동수색팀에 발견돼 초동 조치에 문제가 있는 것 아니냐는 지적을 받았다. 당시 북한 남성은 GOP 철책으로부터 1.5㎞ 남쪽까지 이동해 있었다. 앞서 2012년 10월에는 북한군 병사가 군 초소 문을 두드려 귀순 의사를 표시한 일명 '노크 귀순'이 발생한 부대다.

군 당국은 이들 사건 이후 과학화 경계감시장비 성능 개선 등의 조치를 취하고 있으나 이번에도 철책을 넘는 월북자를 사전에 저지하지 못했다.

