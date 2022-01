현대차·기아 연간 친환경차 수출 30만대 첫 돌파

[아시아경제 이창환 기자] 지난해 현대자동차와 기아의 하이브리드차, 전기차 등 친환경차 수출이 처음으로 30만대를 넘어선 것으로 나타났다.

2일 한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 11월까지 현대차와 기아가 수출한 친환경차는 총 33만1617대로, 전년 같은 기간(24만8135대) 대비 33.6% 증가했다.

이는 전년 한 해의 총 친환경차 수출 대수(26만9874대)를 뛰어넘는 수치다.

지난해 11월까지 현대차는 18만7366대, 기아는 14만4251대의 친환경차를 각각 수출해 전년 동기 대비 수출량이 각각 41.8%, 24.3% 늘었다.

가장 많이 수출된 하이브리드차 모델은 기아의 니로 하이브리드(3만5936대)다. 아이오닉 하이브리드(3만162대)가 뒤를 이었다.

싼타페 하이브리드(1만3455대), 투싼 하이브리드(2만6342대), 쏘렌토 하이브리드(1만8263대) 등 SUV 모델도 인기였다.

전기차는 현대차 6만2914대, 기아 7만80대 등 총 13만2994대가 수출돼 전년 동기(11만3664대)에 비해 17.0% 늘었다.

아이오닉 5는 3만5047대, EV6는 1만4244대가 수출됐다 .

수소전기차 넥쏘는 11월까지 총 1026대가 수출돼 전년보다 18.6% 늘었다.

