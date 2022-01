김종인 "지금 매우 위기, 1월 한 달 안에 극복해야 대선 승리 가능할 것"

[아시아경제 권서영 기자] 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장이 현재 당이 처한 상황을 위기라고 표현하며 '최소한 1월 말에는 우리가 지금 겪는 현상을 극복했다고 느껴야 선거를 승리로 가져올 수 있다'고 강조했다.

1일 김 위원장은 서울 여의도 대하빌딩에서 열린 선거대책위원회 신년인사회 및 전체회의에서 "선대위를 책임지는 사람으로서 최근에 나타난 현상을 보면 매우 위기라는 느낌이 든다"며 이같이 밝혔다. 그는 "우리가 잘 극복해서 1월 한 달 동안은 후보님을 잘 선도해야 한다"며 "시간이 없다. 모두가 일치해 각자 가진 머리를 짜내 후보가 필승을 부를 수 있도록 모든 전력을 쏟을 수밖에 없다"고 강조했다.

이는 윤 후보의 지지율이 이재명 더불어민주당 대선후보에게 오차범위 밖으로 뒤지는 내용의 여론조사 결과가 잇따라 나온 것을 의식한 발언으로 해석된다. 또 현재 국민의힘 선대위를 둘러싸고 내분이 계속되는 상황에서 이번 달 중으로 반전을 꾀하지 않으면 대선에서의 패배로 이어질 수 있다는 의미로도 풀이된다.

김 위원장은 "국민의 흐름, 국민의 정서가 어떻게 흐르고 있다는 것을 냉정하게 판단해서 윤 후보가 반드시 승리할 수 있도록 모두 전력을 다해주시기를 간절히 부탁한다"고 호소했다. 또한 "(현 정부는) 국민 통합보다는 국민을 분열시키는 결과를 가져왔다"며 "국민들이 새로운 정부의 탄생을 간절히 기대하고 있다. 반드시 윤 후보의 승리로 이끌어야 할 책무를 갖고 있다"고 목소리를 높였다.

