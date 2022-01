[아시아경제 조슬기나 기자] 국내에서 코로나19 신종 변이인 오미크론 감염자가 하루 새 90여명 늘어나며 누적 1200명을 넘어섰다.

중앙방역대책본부는 2일 0시 기준으로 오미크론 변이 감염자 93명이 추가로 확인됐다고 밝혔다. 신규 확진자 중 국내 감염(지역 감염)은 64명, 해외 유입은 29명이다. 이에 따라 오미크론 누적 감염자 수는 1207명으로 늘어났따.

해외유입 감염자 중에는 미국발 입국자가 13명으로 가장 많았다. 이어 영국 3명, 도미니카공화국·멕시코·캐나다·필리핀이 각 2명, 아랍에미리트·체코·크로아티아·튀니지·프랑스가 각 1명 등이다.

국내감염 사례의 감염 경로와 발생 지역 등 세부적인 내용은 확인되지 않았다.

누적 오미크론 감염자 1207명의 감염경로를 살펴보면 국내감염 605명, 해외유입 602명이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr