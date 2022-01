"유럽 코로나19 확진자, 누적 1억명 넘어섰다"

[아시아경제 조슬기나 기자] 유럽 내 코로나19 누적 확진자가 1억명을 돌파한 것으로 나타났다.

AFP통신은 1일(현지시간) 자체 집계 결과, 대서양 연안 국가부터 중앙아시아·중동과 접한 아제르바이잔, 러시아를 포함한 유럽 지역 52개 국가·자치령에서 지금까지 총 1억7만4753명의 확진자가 발생했다고 보도했다. 이는 전 세계에서 보고된 전체 확진자(2억8827만9803명) 대비 3분의1 규모다.

유럽 내에서는 지난해 델타 변이 확산에 이어 최근 신종 변이인 오미크론까지 빠르게 번지고 있다. 지난 주에만 유럽에서 480만명 이상의 신규 확진자가 확인됐다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 그리스, 포르투갈 등에서는 일일 기준 기존의 최다 확진자 수 경신이 이어졌다.

이날 영국 잉글랜드에서는 신규 확진자가 16만2572명이 파악되며 전날 기록한 최고치를 하루 만에 갈아 치웠다. 프랑스에서도 21만912만명이 신규 확진되며 나흘 연속 20만명대를 이어갔다. 덴마크의 감염률은 10만명 당 2045명에 달한다.

AFP통신은 "각국 당국 등 공식 통계를 취합한 것이지만, 무증상 감염자 등 보고되지 않은 일부 사례가 누락됐을 가능성이 있다"고 전했다.

