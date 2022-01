집 1000채 산불로 소실…美 바이든, 콜로라도에 재난지역 선포

[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 콜로라도주에서 발생한 대형 산불로 1000 채에 가까운 주택이 소실된 것으로 파악된다. 조 바이든 미국 대통령은 콜로라도주를 재난 지역으로 선포했다.

1일(현지시간) AP통신에 따르면 미 콜로라도주 볼더카운티의 조 펠리 보안관은 지난해 12월 30일 발생한 이번 화재로 최소 991채의 주택이 붕괴했다고 밝혔다. 또한 주택 수백 채가 파손됐으며, 3명이 실종된 상태로 파악됐다. 특히 피해 지역에는 전날 밤 폭설로 20㎝의 눈이 쌓인 데다 기온이 영하 10도 이하로 떨어진 상태다.

이번 산불은 콜로라도주 역사상 가장 큰 피해를 일으켰다. 덴버 북서쪽 일대에서 최소 24㎢의 면적을 태운 것으로 추정된다고 현지 언론들은 덧붙였다. 몇 달째 계속된 가뭄으로 수목이 건조한 가운데 강풍에 올라탄 불길이 쉽게 번진 것으로 전해지고 있다.

백악관은 이날 보도자료를 통해 바이든 대통령이 전날 콜로라도주를 재난 지역으로 선포했다면서 재해 복구를 위해 연방 차원의 지원을 지시했다고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr