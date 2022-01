삼성전자, CES 2022서 게이밍 모니터 등 신제품 공개

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,300 전일대비 500 등락률 -0.63% 거래량 14,236,700 전일가 78,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 2022년 크게 터진다! "대선주+2차전지" 황금株 지난해 이어 올해도 '테슬라 앓이'…3.4兆 순매수광명전기, 94억원 규모 평택P3 PJT PH2 복합동 수배전반 공급 계약 close 가 5일부터 7일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2022'에서 올해 출시할 모니터 신제품을 대거 공개한다. 이번 CES에서 선보이는 모니터 신제품은 올해 상반기에 한국을 포함 전 세계 시장에 출시할 예정이다.

대표적인 제품은 ▲게이밍 모니터 ‘오디세이 네오 G8’ ▲전용 카메라를 탑재해 사용 편의성을 극대화한 ‘스마트 모니터 M8’ ▲그래픽 작업용 ‘고해상도 모니터 S8’이다.

삼성전자가 이번 CES 2022에서 선보이는 오디세이 네오 G8은 32형 크기에 4K 해상도(3840x2160), 1000R 곡률의 커브드 디자인으로 ‘퀀텀 미니 LED’를 적용한 제품이다.

이 제품은 오디세이 네오 G9과 동일하게 기존 LED 대비 40분의 1로 슬림해진 ‘퀀텀 미니 LED’를 광원으로 사용하고, 삼성의 독자적 화질 제어 기술인 ‘퀀텀 매트릭스’와 최대 밝기 2000니트(nit)를 지원하는 ‘퀀텀 HDR 2000’을 탑재했다. 또한 화면 밝기를 4096단계(12비트)로 제어해 업계 최고 수준인 100만:1 고정 명암비를 구현한다.

이 밖에 ▲HDMI 2.1 2개 ▲디스플레이포트 1.4 1개 ▲화면의 색상을 자동으로 인식해 제품 후면 라이팅과 색상을 맞춰주는 ‘코어싱크(CoreSync)’ 기능 ▲게임 콘솔 등 IT 기기를 모니터와 연결하거나 전원을 켰을 때 자동으로 인식해 해당 기기의 화면으로 전환해주는 ‘오토 소스 스위치 플러스(Auto Source Switch+)’ 등 게이밍 관련 편의 기능을 탑재했다.

삼성전자는 32형 크기의 2022년형 UHD 스마트 모니터 M8도 선보인다.

스마트 모니터는 스마트 허브를 탑재해 별도의 PC 또는 TV 연결 없이 문서 작성 뿐 아니라 다양한 OTT 서비스를 손쉽게 즐길 수 있는 신개념 디스플레이로, 새로운 스크린 시장을 만들어 가고 있는 제품이다.

2022년형 스마트 모니터 M8은 기존 제품에서 한 단계 진화한 편의 기능과 슬림한 디자인이 특징이다. 마그네틱 방식으로 쉽게 탈부착이 가능한 전용 화상 카메라를 별도로 제공하고 구글 듀오 등 화상 솔루션 앱을 기본으로 탑재해 사용자들이 집과 사무 공간에서 재택근무, 원격 회의 등을 편리하게 할 수 있다.

또한 삼성 독자의 IoT 허브를 탑재해 스마트 모니터를 홈 IoT 구축을 위한 메인 스크린으로 활용할 수 있다. 모니터를 통해 집안 곳곳의 IoT 기기 상태를 모니터링할 수 있고, 콘텐츠 시청 중에도 스마트싱스 앱을 통해 조명, 가전제품 등을 원격으로 제어할 수 있다.

2022년형 스마트 모니터는 디자인 면에서도 새로워졌다. 기존 대비 3분의1로 얇아진 11.4mm의 초슬림 디자인을 적용해 효율적인 공간 활용이 가능하고, 웜화이트 색상은 부드러운 느낌을 준다.

높낮이 조절이 가능한 HAS(Height Adjustable Stand) 스탠드를 적용해 사용자 눈높이에 맞게 화면 조절이 가능하다.

삼성전자는 장시간 그래픽 작업을 하는 크리에이터와 디자이너에게 최적화된 고해상도 모니터 S8 신모델을 공개한다. 삼성전자 고해상도 모니터 S8(32·27형)는 세계 최초로 UL(Underwriters Laboratories)로부터 눈부심 방지(Glare Free) 검증을 받은 모니터로, 빛 반사를 최소화하는 매트 디스플레이(Matte Display)를 새롭게 적용했다.

또한 ▲DCI-P3 기준 98% 색 표현 영역 지원 ▲VESA DisplayHDR™ 600 인증(32형) ▲유선 LAN 지원 ▲90W 충전과 데이터 전송이 동시에 되는 USB Type-C 적용 등 최고의 화질과 다양한 편의 기능을 탑재했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부 하혜승 부사장은 "이번에 소개하는 모니터 신제품은 소비자들의 다양한 요구를 충실히 반영해 준비했다"며 "앞으로도 삼성전자의 혁신 기술과 노하우를 바탕으로 최고의 사용 환경을 제공하고 시장 트렌드를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr