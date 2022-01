北 김정은, 새해 맞아 금수산태양궁전 참배

[아시아경제 조슬기나 기자] 김정은 북한 국무위원장이 새해 첫날인 1월 1일 노동당 간부들과 함께 금수산태양궁전을 참배했다. 올해 첫 공개 활동이다.

조선중앙통신은 2일 "조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 주체111(2022)년 새해에 즈음해 1월 1일 금수산태양궁전을 찾으셨다"며 이 같이 보도했다.

보도에 따르면 김 위원장은 김일성·김정일 시신이 있는 '영생홀'을 찾았다. 참배에는 당 정치국 상무위원들인 최룡해·조용원·김덕훈·박정천과 당 중앙 지도기관 성원들이 동행했다.

김 위원장은 집권 후 2018년을 제외하고 2013년부터 지난해까지 매년 신년 첫날 금수산태양궁전을 참배했다. 2017년에는 부인 리설주 여사도 동행했다.

