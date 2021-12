[아시아경제 이기민 기자] 프랑스 보건당국은 31일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 변이인 오미크론이 델타 등 기존 변이를 누르고 프랑스 내에서 우세종이 됐다고 밝혔다.

AFP 통신에 따르면 프랑스 보건당국은 이날 "이번 주 들어 전체 (확진자 대상) 검사 결과의 62.4%가 오미크론 변이와 일치하는 특징을 보였다"고 발표했다. 지난주 초 프랑스의 오미크론 비율은 15%였다.

프랑스는 전날 20만6243명의 신규 확진자를 보고했다. 사상 최대치를 기록한 지난 29일 20만8099명보다는 소폭 감소했지만, 여전히 20만명을 넘는 수치다.

한편 미국, 영국 등 국가에서는 이미 오미크론 감염률이 50~60%를 넘겨 우세종이 됐다. 국내 오미크론 감염자 수도 이날에만 206명 증가했다.

