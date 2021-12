서울시, 새해 첫 휴일 폭설 대비해 비상근무체계 가동

[아시아경제 이선애 기자] 서울시는 내달 2일 새벽 서울지역에 내릴 폭설에 대비해 1일 늦은 오후부터 제설대책 비상근무체계를 가동한다고 31일 밝혔다.

시는 서해지역 강설 이동 경로에 설치된 CCTV를 통해 강설 징후를 사전 포착하고 골목길과 급경사지 등 취약도로에 우선으로 제설제를 뿌릴 계획이다. 눈이 많이 내릴 것으로 예상되는 지역에는 대응 단계 상향도 검토하기로 했다.

시는 상대적으로 제설작업이 어려운 보도나 이면도로에 시민 누구나 이용 가능토록 제설함을 설치했다. 비치 장소는 서울안전누리 홈페이지에서 확인할 수 있다.

시는 내린 눈이 얼면 미끄럼 사고 우려가 있으므로 차량 운행 시 충분한 안전거리를 확보하고 낙상사고 등 안전에 각별히 주의할 것을 당부했다.

또 많은 눈이 예보된 만큼 내 집 앞과 내 점포 앞 도로의 눈은 스스로 치우는 건강한 시민정신 발휘가 필요하다고 강조했다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "새해 첫 주말 휴일 시민 불편이 없도록 모든 가용 인력 및 장비를 동원하여 제설 대책에 총력을 기하겠다"고 밝혔다.

