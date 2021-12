쓰고 다시 쓰고 … 경남대 건축학부, 전시했던 ‘재활용 훌라후프’ 어린이집·유치원에 선물

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 건축학부가 창원지역 어린이집과 유치원에 훌라후프 396개를 기증했다.

건축학부는 지난 10월 국토교통부와 국토교통확기술원의 ‘건축설계인재육성’ 사업의 하나로 재활용의 의미를 담은 ‘파빌리온’을 경남대 곳곳에 설치해 전시했다.

이 중에 어린이들이 뛰어놀 수 있도록 훌라후프를 이용해 제작한 ‘놀이공간 파빌리온’이 있었고, 제작 초기부터 재활용할 수 있도록 디자인했었다. 해체 이후에도 변형되지 않은 훌라후프였다.

건축학부는 파빌리온을 해체한 뒤 얻은 총 396개의 훌라후프를 어린이 놀이도구로 활용하기 위해 ‘창원시립서성어린이집’, ‘코오롱한샘유치원’, ‘오션빌해군어린이집’, ‘창원해돋이유치원’에 각각 전달했다.

신건수 건축학부 교수는 "재활용 의미를 담은 설치물답게 해체 후 재사용을 고려해 파빌리온을 만들었다"며 "학생의 창의력이 담긴 파빌리온이 지역 어린이들의 놀이도구로 다시 사용할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr