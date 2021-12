삶의 질 높인다 … 부산시, ‘빅데이터 분석사업’ 스마트 시정 발표

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 경제, 도서, 생활, 문화, 관광 등 분야별 분석을 추진하는 ‘빅데이터 분석사업’을 완료하고 내년부터는 데이터에 기반한 스마트 시정을 펼친다.

‘빅데이터 분석사업’은 지난 6월 착수해 ▲지역 경제 활성화와 청년 고용을 위한 분석 ▲도서관 이용현황 분석 ▲코로나19로 인한 시민생활 변화 분석 ▲청년문화 소비 내역 분석 ▲동구 이바구길 관광 빅데이터 분석 등 분야별로 추진됐다.

시는 지난 30일 시청에서 완료보고회를 열었다.

보고회에서 분석 결과를 기반으로 제시된 정책제언을 살펴보면 ▲‘지역 경제 활성화와 청년 고용을 위한 분석’은 경제 현황, 잠재 성장기업 발굴과 개방형 공유서비스 시뮬레이션, 청년 유출 원인 등 분석한다.

분석으로 고성장기업 생태계 연구소 설립, 청년 창업·주거 등 열린서비스 개발 등 경제와 청년 문제를 해결하는 전략이 제시됐다.

▲‘도서관 이용현황 분석’은 개인 도서 추천, 도서관 수서 추천, 대출 급상승 도서를 분석한다.

분석을 기반으로 시민과 현업 담당자가 쉽게 활용하도록 시각화 화면을 개발해 빅데이터 포털에 서비스될 예정이다.

▲‘코로나19로 인한 시민생활 변화 분석’은 통신사 모바일 데이터, 카드 소비 데이터, 자체 설문조사 등을 융복합 분석해 비대면 민원 업무 확대, 노인 비대면 거래 교육 추진 등 생활 변화를 예측하고 이에 부합하는 정책이 제시됐다.

▲‘청년문화 소비 내역 분석’은 청년의 문화 활동 지역과 소비 특성을 분석해 청년문화 역세권을 도출하고 청년 예술가 창작 활동 지원, 대안예술공간 운영 등 관련 지원 정책이 제시됐다.

▲‘동구 이바구길 관광 빅데이터 분석’은 동구의 이바구길 6곳의 상권 매출, 유동인구 변화와 밀집 현황, 방문인구 소비 특성 등을 종합적으로 분석하여 쉼터 조성, 테마거리 조성, 접근성 확대 전략 수립 등의 정책이 제시됐다.

시는 제시된 정책제언을 반영해 내년도 관련 분야 시책을 추진할 계획이다.

내년에는 복지, 안전, 축제 등에 대한 분석으로 빅데이터 활용 범위를 넓혀나갈 예정이다.

이준승 부산시 디지털경제혁신실장은 “데이터 분석으로 과학적이고 합리적인 시민 맞춤형 행정서비스를 발굴하고 부산 시민의 삶의 질을 높이도록 스마트 시정을 펼쳐 나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr