[김맹녕의 골프영어회화] "chicken wing의 원인과 교정"

[아시아경제 ] ‘치킨 윙(Chicken wing).’

골프 초보자들의 70%가 치킨 윙으로 고통받는다. 그 의미와 원인, 그리고 교정 방법을 알아보자. 치킨 윙은 골프채를 자연스럽게 로테이션(rotating your wrists through impact)하면서 공을 임팩트하는 것이 아니라 의도적으로 때리려는 동작 때문에 발생한다. 왼쪽 팔꿈치가 구부러진 모양이 닭 날개 모양과 비슷하다. 다른 말로는 플라잉 엘보(flying elbo)다.

치킨 윙은 폼도 좋지 않고(ugliest maladies), 컨택 과정에서 헤드가 열려 아웃-인 구질이 된다. 슬라이스를 유발해 거리 손실까지 생긴다(Because the swing arc is narrowed and the clubface open, shots typically fly short and often right). 또 아이언 샷에서 공을 가파르게 치면(steep approach angle into the ball) 엘보우를 유발할 수 있다.

실전에서 셋업을 취할 때 양팔에 과도한 힘이 들어가지 않는 게 중요하다. 백스윙에서 오른쪽 손목은 등 쪽으로 꺾여야 한다. 오른손으로 쟁반을 받치는 모양새가 플라잉 엘보를 방지할 수 있다. 골프 스윙기로 헤드의 무게감을 느끼며 연습하자. 백스윙 및 팔로스루를 하는 동안 수건이나 헤드 커버 등을 겨드랑이에 끼고 떨어뜨리지 않도록 반복한다.

A: What was the cause of chicken wing?(치킨 윙의 원인은 무엇입니까?)

B: When a golfer’s left elbow buckles toward the target after impact, the result is a chicken wing(임팩트 직후 왼쪽 팔꿈치가 튀어나오면 치킨 윙입니다).

A: Would you tell me how to correct chicken wing?(치킨 윙은 어떻게 교정하나요?)

B: A classic drill is to place a towel or similar object under your left armpit, then holding it there throughout the backswing and through-swing(전통적인 연습 방법으로는 수건 등을 겨드랑이에 낀 채로 백스윙에서부터 피니시까지 하시면 됩니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





