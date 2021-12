한은, ‘한국의 금융시장’ 개정판 발간

코로나19 확산 영향 정책 대응도 주목

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 31일 우리나라 금융시장 전반에 대해 종합적으로 소개하는 '한국의 금융시장' 개정판을 발간했다. 개정판은 1999년 최초 발간 후 여섯 번째다.

이번 개정판에서는 국내외 금융시장 환경 및 금융 관련 제도 변화를 반영하고, 글로벌 금융환경과 금융시장, 코로나19 확산의 영향과 이에 대한 정책 대응 등에 대한 내용을 담았다.

단기금융시장에서는 환매조건부채권(RP) 시장 리스크 경감을 위한 정책, 기업어음(CP) 시장 불안, 단기금융상품인 머니마켓펀드(MMF) 건전성 규제 강화 등의 제도 개선 내용을 포함했다.

자본시장에서는 전자증권제도 환경·사회·지배구조(ESG)채권 개요 및 발행 현황, 통화안정증권 발행 제도 개선 등을 서술했다.

파생금융상품시장에서는 신규 개설된 국내 선물 및 옵션 시장의 개요와 현황, 상장지수상품 시장의 성장 등을 다뤘다.

한편 해당 내용은 한국은행 홈페이지에서 PDF형태로 다운로드 할 수 있다.

