경동나비엔, 숙면온도의 중요성 전달하는 '숙면송 댄스 챌린지'

[아시아경제 김종화 기자] 나에게 딱 맞는 숙면 온도로 고객에게 쾌적한 수면 환경을 선사해온 경동나비엔이 숙면온도의 중요성을 보다 유쾌하고 재미있게 알리기 위해 웹 예능 '킹슬맨'에서 공개한 숙면송 댄스 챌린지를 다음달 23일까지 진행한다.

웹 예능 킹슬맨에서 공개된 숙면송은 인기 크리에이터 과나가 작곡에 참여해 쉽고 중독성 있는 멜로디가 특징이다. 특히 귀엽고 엉뚱한 매력이 넘치는 신입사원 캐릭터로 큰 인기를 끌고 있는 최예나가 직접 재미있고 따라하기 쉬운 안무를 구성했다. 스튜디오 훅에서 공개된 숙면송 뮤직비디오는 38만회의 조회수를 기록하며 인기몰이 중이다.

특히 이번 숙면송 댄스 챌린지에는 많은 댄스 인플루언서들이 함께 참여한다. 본인만의 개성이 넘치는 댄스 스타일로 많은 팔로워를 보유한 인기 댄서들이 숙면 온도의 중요성을 쉽고 재미있게 알리는 챌린지에 함께 한다고 밝혔다.?

숙면송 댄스 챌린지는 경동나비엔 공식 인스타그램 계정에 업로드된 '숙면송 댄스 챌린지' 가이드 영상을 확인하고, 릴스에 맞춰 안무 영상을 촬영한 후 본인의 인스타그램에 필수 해시태그인 #경동나비엔 #숙면송댄스챌린지 #단꿈상점 #킹슬맨과 함께 영상을 업로드하면 참여가 완료된다.

특히 이번 숙면송 댄스 챌린지는 춤 실력과는 상관 없이 모두가 즐겁게 참여할 수 있도록 다양한 상품을 구성했다. 상위 TOP5로 선정된 참가자에게는 나이키 조던1-트래비스 스캇 스니커즈, 슈프림-티파니앤코 하트 태그 팬던트, 슈프림-티파니앤코 로고 티셔츠 화이트 등 MZ세대가 열광할 만한 선물을 증정할 예정이다.

또 2022년엔 모두가 단꿈을 꾸며 숙면하기를 바라는 마음으로 총 22대의 나비엔 온수매트, 나비엔 DC온열매트를 준비했다. 해당 상품은 숙면송 댄스 챌린지에 열정적이고 재미있게 참여한 대상들에게 수여될 예정이다. 그 밖에도 숙면송 댄스 챌린지 참가 전원에게는 스타벅스 디저트 세트를 선물한다.

이번 숙면송 댄스 챌린지는 경동나비엔이 숙면과 온도간 연결고리를 형성해 건강한 잠을 위해서는 '숙면온도'가 필요하다는 점을 알리고자 진행 중인 브랜드 캠페인 '단꿈상점'의 일환으로 마련됐다.

김시환 경동나비엔 마케팅본부장은 "경동나비엔은 고객의 건강한 숙면을 위해 각자 다른 체질에 맞는 최적의 숙면온도를 찾을 수 있도록 노력해 왔다"면서 "나비엔 하우스 '단꿈상점'이라는 새로운 플랫폼을 통해 고객과 장기적 관점에서 관계를 맺어가는 마케팅 활동을 진행, 앞으로도 고객의 삶에 더욱 다가가기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

