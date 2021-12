김건희 오빠 "동생 향한 의심, '타블로' 떠올라...증거 모두 원본"

'쥴리 의혹' 관해선 "술 먹는 모습 한 번도 본 적 없어"

[아시아경제 김서현 기자] 경력 부풀리기 의혹 등으로 논란의 중심에 있는 윤석열 국민의힘 대선 후보 아내 김건희씨와 관련해 오빠 김모씨가 과도하게 비난받고 있다고 지적했다.

김씨는 30일 YTN '뉴스가 있는 저녁'과의 전화 인터뷰에서 김건희씨를 가수 타블로에 빗대며 "제가 대학 졸업했다고 졸업증명서 갖다 내면 졸업증명서가 진짜인지 증명하는 것과 똑같다"고 밝혔다.

과거 인터넷 카페 '타블로에게 진실을 요구합니다(타진요)'는 가수 타블로의 학력 위조 의혹을 제기해 비난받은 바 있다. 당시 타블로가 미국 스탠퍼드대 졸업장과 성적표를 공개해가며 공식 답변했지만 모욕을 멈추지 않았고, 결국 2012년 항소심에서 거짓선동으로 실형이 확정됐다.

'타진요가 증거를 내도 계속 의심하는 것처럼 지금 그런 구도에 있다는 생각이냐'는 질문에 김씨는 "그렇다. 제 여동생은 단 하나도 위조를 하거나 사본을 낸 것 없이 전부 원본을 냈다"고 답했다. 이어 "경력증명 같은 경우, 저도 회사를 운영하면서 제 밑에 있던 직원이 다른 회사 갈 때 좀 유리하게 경력을 써서 경력증명서를 작성해주는 게 일반적이었다"고 주장했다.

한편 김씨는 일명 '쥴리' 의혹에 관해서도 "저는 평생 제 여동생이 사석에서도 술 먹는 걸 단 한 번도 본 적이 없다"며 "아예 한 잔도 안 한다"고 목소리를 높였다.

앞서 김건희씨는 지난 26일 기자회견을 열어 "일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다. 잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다"며 허위이력 의혹을 인정하며 사과했다. 그는 "부디 용서해달라. 국민여러분께 진심으로 사죄말씀을 드린다"고 고개를 숙였고, 윤 후보 역시 "저도 아내와 똑같은 마음"이라고 언급했다.

