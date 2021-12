尹 양자토론 검토…주제는 대장동으로 제한

'토론 피한다' 비판 의식한 듯

李, 즉각 수용할 듯

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 이재명 더불어민주당 대선후보에게 양자 토론을 제안하는 방안을 검토하고 있다. 다만 ‘대장동 의혹’으로 토론 주제를 제한하자는 조건을 걸 것으로 알려졌다. 윤 후보가 상대 후보와의 토론을 피하고 있단 부정적 여론이 형성되자 이를 차단하기 위한 조치로 보인다.

국민의힘 핵심 관계자는 31일 통화에서 "윤 후보가 이 후보에게 대장동 의혹에 대해 토론하자고 직접 이야기하는 방안을 선거대책위원회 내부에서 검토하고 있다"고 전했다. 토론 제안이 이루어질 경우 이 후보가 즉각 수용할 것으로 보여, 여론조사 1, 2위 후보 사이 첫 양자 토론이 성사될 가능성이 높다.

윤 후보는 공직선거법이 정하는 3차례 의무 토론 외 TV토론 등에 응하지 않겠다는 입장을 견지해왔다. "토론을 하게 되면 결국은 싸움밖에 안 난다"는 게 이유였다. 이에 이 후보는 "한낱 말싸움으로 치부하며 토론 자체를 거부하는 것은 자칫 민주주의를 하지 않겠다는 선언으로 이해되기 쉽다"고 지적했다. 윤 후보를 제외한 대다수 대선후보들도 비슷한 비판의 목소리를 냈다.

이번 제안은 윤 후보가 토론을 기피한다는 문제 제기를 잠재우는 동시에, 이 후보가 대장동 특별검사(특검) 도입을 원하지 않는다는 여론을 형성할 복안도 될 수 있다. 아울러 대장동 의혹은 다른 분야에 비해 윤 후보 입장에서 토론에 유리한 고지를 점할 수 있는 이슈라는 점도 고려했을 것으로 보인다. 윤 후보는 검찰총장을 지낸 특수부 검사 출신이며 현재 검찰은 대장동 수사 전담팀을 꾸려 수사를 진행하고 있다.

