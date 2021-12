"하늘 위에서 수입차 계약도"…에어부산, 중개 서비스 실시

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,260 전일대비 20 등락률 -0.88% 거래량 663,646 전일가 2,280 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 에어부산, 내년 2월 '인천-블라디보스토크' 신규 취항에어부산, 올해 반려동물 운송 1만 마리 돌파…전년 比 34.6%↑에어부산, 오미크론 확산에도 '부산-괌' 노선 운항 유지 close 은 ' 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 2,260 전일대비 20 등락률 -0.88% 거래량 663,646 전일가 2,280 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 에어부산, 내년 2월 '인천-블라디보스토크' 신규 취항에어부산, 올해 반려동물 운송 1만 마리 돌파…전년 比 34.6%↑에어부산, 오미크론 확산에도 '부산-괌' 노선 운항 유지 close 몰'의 기존 유상 판매 서비스에 더해 중개 서비스를 실시한다고 31일 밝혔다.

새롭게 선보이는 에어부산의 중개 서비스는 고객이 기내 브로슈어를 보고 상품을 주문하면 지정된 장소로 배송 받을 수 있는 서비스이다. 에어부산은 이번 중개 서비스에 국내 항공사 최초로 리스·렌탈 상품을 추가했다.

리스·렌탈 서비스 대상 품목은 ▲국산·수입 차량 ▲공기청정기 ▲정수기 등이다. 상품 중개는 ▲리빙 용품 ▲생활 가전 ▲건강기능식품 등 품목을 대상으로 한다.

에어부산은 에어부산몰 개편 기념으로 중개 서비스 대상 상품에 대한 주문서를 작성한 손님에게 추첨을 통해 국내선 무료 편도 항공권과 코로나19 자가 진단 키트를 증정한다.

에어부산 관계자는 "이용객들이 에어부산몰을 통해 원스톱 쇼핑이 가능할 수 있도록 유관 기업과 협업해 상품 구색 강화에 적극 노력할 것"이라며 "가격과 품질 모두 만족할 수 있는 상품을 선보일 수 있도록 품목 선정에도 심혈을 기울일 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr