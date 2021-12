[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경산 포도 농특산품 샤인머스켓이 홍콩 간다. 다모아수출영농조합법인이 수출길을 열었다.

다모아수출영농조합법인은 2016년부터 홍콩과 베트남, 싱가포르에 거봉과 복숭아 등 우리 농특산물을 수출해오고 있다.

경산시 관계자는 "수출영농조합에 대해 지역 농특산물 수출을 위한 각종 사업을 연차적으로 확대해 농가소득 증대와 수출 확대 등 판로 개척을 지원할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr