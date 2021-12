[속보] '웅동학원 비리' 조국 동생 징역 3년 확정

속보[아시아경제 조성필 기자] 조국 전 법무부 장관 동생 조권씨가 대법원에서 징역 3년을 확정받았다. 일가가 운영한 웅동학원을 상대로 위장 소송을 벌여 학교법인에 손해를 입히려 하고, 교사 채용 과정에서 뒷돈을 받는 등 비리를 저지른 혐의가 그대로 유죄로 인정됐다.

