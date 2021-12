이재명 “책임총리, 실용내각 구상해..좌우 진영 가리지 않을 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 실용내각과 책임총리제, 통합정부를 구현하겠다며 좌우 진영을 가리지 않겠다고 밝혔다.

이 후보는 30일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인협회 토론회에서 '책임총리제나 총리 국회 추천제를 수용할 의사가 있냐'는 물음에 "성남시장을 하면서 정책의 출처를 따지지 않고 사람도 좌우 진영을 따지지 않고 쓰려고 했다. 그래서 성과가 높았고 이 자리에 왔다"며 "어떤 형태든, 실용내각으로 최대한 좋은 인재를 진영을 가리지 않고 쓰려고 한다"고 말했다.

또 "그 중에 책임총리제라고 하는 것, 최소한 헌법에 있는 제도 또는 법률 내에서는 최대한 활용하자는 입장"이라고 언급했다. 그러면서 "국회추천제는 받을 수 있지만 제도로 만들어버리면 여소야대일 경우에 국정마비 사태가 올 수 있다"고 했다.

이 후보는 "제도로 만드는 것은 조심하더라도 추천을 받아서 협의에 의해서 하는 건은 바람직하겠다"며 "결국은 국회 동의를 받아야 하는데 일종의 협치체제, 크게 말하면 통합정부 이런 것들이 괜찮다고 본다"고 설명했다.

'5년 단임 대통령제가 35년 됐는데 임기 말이 불행하게 끝난 경우가 많다'며 해결책을 묻자 "대통령들의 개인적 불행사는 제도보다는 관례 문제라고 생각한다"고 했다. 그러면서 "전임 대통령들이 퇴임 후에 불행을 겪는 제일 큰 이유는 본인 또는 가까운 사람이 부정부패에 연루됐기 때문"이라며 "정말 다행인 것은 문재인 정부는 달랐다. 유례없이 높은 임기 말 지지율이 있지만 그 중에 부정부패로부터 자유로운 것이 아닌가 생각한다"고 말했다.

이 후보는 "다만 우리나라 헌정 체제가 87년 이후에 너무 낡은 옷이 돼 버렸고 세상은 많이 바뀌었는데 우리는 전면 개헌 방식으로 접근하다보니까 정말로 예외적인 비상 상황에서만 가능한 것"이라며 "그 중에 제일 먼저 하고 싶은 게 기후변화에 대한 국가의 책임을 반드시 넣어야 한다고 본다"고 덧붙였다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr