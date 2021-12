[아시아경제 공병선 기자] 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 38,600 전일대비 300 등락률 -0.77% 거래량 515 전일가 38,900 2021.12.30 14:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피 - 11일 [클릭 e종목] “지역난방공사, 부담되는 원가 상승”[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 이사회 내 ESG위원회를 신설했다고 30일 공시했다.

위원회는 상임이사 3명과 비상임이사 4명 등 7명으로 구성하는 대신 위원장은 비상임이사로 했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr