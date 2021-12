중기부, 중장기 R&D지원 사업 공고…최대 6년 안정적 기술개발 지원

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부가 내년도 '사업연계 기술개발 지원사업'과 '컨소시엄 기술개발 지원사업' 참여를 희망하는 중소기업을 모집한다고 30일 밝혔다.

사업연계형 기술개발 지원사업은 중소기업이 사업 전략에 따라 기술개발에 전념할 수 있도록 창업성장 기술개발, 기술혁신 개발, 상용화 기술개발 등 중소기업 수요에 따라 2가지 사업을 연속 지원한다.

중기부는 개별 중소기업의 중장기 주력제품 로드맵에 기반한 단계별 지원과 기술개발 자율성을 보장하기 위해 자유응모형으로 지원하고자 지난 6월 사업연계형 기술개발 지원사업을 신규 도입했다.

중소기업이 안정적으로 연구활동을 수행해 혁신 기술을 개발하는 환경을 조성함으로써 조속한 사업화와 성과 창출을 견인할 계획이다.

사업연계형 기술개발 지원사업은 차별성이 있는 기술로서 조기 사업화 가능성이 높은 10개 과제를 선정한다. 선정 과제는 최대 6년간, 32억을 지원받아 혁신 기술개발을 통해 고부가가치 창출 등 신산업 성장동력을 얻을 것으로 기대한다.

컨소시엄형 기술개발지원사업은 기술력이 우수한 중소기업과 대·중견기업 또는 연구기관이 공동의 목적을 달성하도록 다자간 협업 과제를 지원한다.

중소기업은 개별과제 중심에서 벗어나 공동의 목표를 설정하고 기업·기관 간 협업과 다양한 기술 융합으로 새로운 시장을 개척하고 획기적인 성과를 창출할 수 있다.

지원분야는 미래성장 가능성과 연구개발(R&D) 투자정책을 고려해 소재·부품·장비, 한국판뉴딜(디지털·그린), BIG3 등으로 선정된 과제의 R&D와 사업화를 위해 전문기관 과제관리팀이 밀착 지원할 계획이다.

컨소시엄은 최대 4개 세부과제로 구성되며 지정공모 과제의 혁신성과 참여기업·기관의 역할을 중점 평가해 10개 컨소시엄 과제를 선정한다. 선정된 과제는 최소 2년 16억원에서 최대 4년 38억원까지 지원한다.

지원을 희망하는 기업은 접수기간(사업연계형 1월14일~2월3일, 컨소시엄형 1월14일~2월14일) 동안 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템을 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

