SLBM 10발 탑재한 최강 잠수함 나온다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]잠수함발사탄도미사일(SLBM) 수직발사관 10개를 장착한 잠수함이 건조된다.

30일 대우조선해양은 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ 2번함 건조 착공식 행사를 갖고 건조를 시작한다고 밝혔다. 건조 착공식은 함정 건조의 첫 공정으로, 선체에 사용될 철판을 절단하고 건조 기간 안전사고가 발생하지 않도록 기원하는 행사다.

'장보고-Ⅲ' 사업은 3천t급 이상의 차세대 한국형 잠수함 개발사업을 말한다. '배치'는 같은 종류로 건조되는 함정들의 묶음을 일컫는데 배치-Ⅰ에서 Ⅱ, Ⅲ으로 갈수록 함정 성능이 개선된다.

해군은 1차로 도산안창호함을 비롯한 3000t급 3척에 이어 2차 3600t급 3척, 3차 4000t급 이상 3척 등의 한국형 최신 잠수함을 차례로 건조할 계획이다.

대우조선해양이 건조할 배치-Ⅱ 사업의 3600t급 잠수함은 길이 89m, 폭 9.6m의 디젤 추진 잠수함으로, 지난 8월 해군에 인도된 배치-Ⅰ의 1번함(3000t급·선도함)인 도산안창호함보다 톤(t)수가 크고 길이도 5.5m가량 길다. 배치-Ⅰ급 잠수함의 경우 6개의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 수직발사관을 갖췄는데, 배치-Ⅱ급은 길이가 길어진 만큼 최대 10개의 발사관을 갖추게 된다.

배치-Ⅱ급 잠수함은 3000t급 잠수함 중 세계에서 2번째로 리튬전지를 탑재해 더욱 높은 수준의 은밀성과 수중작전 능력을 보유할 것이라고 설명했다. 아울러 80%에 달하는 높은 부품 국산화율로 국내 일자리 창출과 수출 경쟁력 향상 등의 부수적 효과도 기대된다.

