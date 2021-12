국민은행, 배우 공유의 KB스타뱅킹 개편 축하영상 공개

국민은행 광고모델 에스파를 시작으로 총 9팀 참여

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 배우 공유의 KB스타뱅킹 개편 축하영상을 공개했다고 30일 밝혔다.

KB국민은행은 지난 11월부터 9팀의 모델과 함께 매주 수요일 KB국민은행 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 KB스타뱅킹 개편 축하영상을 공개하며 릴레이 이벤트를 진행했다. 메타버스 걸그룹 에스파를 시작으로 대표 모델인 이승기와 김연아, 리브모바일 광고를 선보인 김도연, KB부동산 모델 4인방 유연석, 채수빈, 박희순, 이광수의 축하메시지가 등재됐으며 KB스타뱅킹의 새로운 모델인 배우 공유가 마무리하게 됐다.

이번에 공개한 배우 공유의 영상에는 KB스타뱅킹을 직접 사용해 본 후기와 함께 고객을 위한 맞춤서비스를 담아 새로워진 KB스타뱅킹에 대한 큰 기대감이 담겨 있다.

KB국민은행은 축하 영상과 함께 고객들과의 소통의 의미를 담은 SNS 이벤트도 진행한다. 공식 페이스북과 인스타그램에서 배우 공유의 축하 영상을 시청한 후 KB스타뱅킹에 대한 기대평을 댓글로 남기면 참여할 수 있다. 해당 이벤트는 1월 14일까지이며 참여한 고객 중 100명을 선정해 스타벅스 모바일 쿠폰을 증정한다.

KB국민은행 관계자는 “KB국민은행의 대표 금융플랫폼인 KB스타뱅킹의 다양한 서비스와 간편함을 고객분들과 공유하고자 KB를 대표하는 모델들의 응원 영상을 준비하게 됐다”며, “KB스타뱅킹이 금융을 넘어 모든 일상에 가치를 더하는 넘버원금융플랫폼으로 성장해 나갈 수 있도록 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

