미래에셋박현주재단, 해외교환 장학생 장학증서 수여

[아시아경제 황준호 기자] 미래에셋박현주재단은 29일 제26기 해외교환 장학생 장학증서 수여식을 진행했다. 코로나19에 따른 사회적 거리두기를 감안해 장학증서 수여식은 유튜브와 메타버스로 진행됐다.

재단은 우리나라 대학생들이 넓은 세계에서 지식 함양과 문화적 경험을 할 수 있도록 우수한 인재를 선발해 학비와 체재비를 지원한다. 2007년부터 시작해 총 6018명의 대학생을 미주, 유럽, 아시아 등 전세계 50개국으로 파견했다.

재단은 코로나19로 지난 2년간 장학생 선발을 중단했다가, 지난 14일 200명을 신규 선발하면서 재개했다. 장학생들은 내년도 봄 학기 교환학생으로 파견된다. 파견국가에 따라 미주, 유럽은 700만원, 아시아는 500만원의 장학금이 지원된다.

이번 26기 장학생으로 선발된 연세대학교 이채은 학생은 "데이터 과학자가 돼 사람들을 돕고 사회를 좀 더 살아가기에 나은 곳으로 만드는 일을 하고 싶다"며 "해외교환 기간 동안 빅데이터 과학 분야의 수업을 듣고 다양한 경험을 하는 등 진로에 대해서 탐색할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

