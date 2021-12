“방역패스 역할 완벽 소화” PASS앱, 증명기능 강화

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 57,700 전일대비 600 등락률 -1.03% 거래량 641,499 전일가 58,300 2021.12.30 14:27 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사 5G망, 대한민국 57% 구축…속도는 LTE 5.3배외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금[특징주] 배당락일…금융·통신주, 매물 출회에 급락 close · KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 792,620 전일가 31,000 2021.12.30 14:27 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사 5G망, 대한민국 57% 구축…속도는 LTE 5.3배KT, 자람테크놀로지 '기가와이어' 장비 해외 진출 지원'인터넷·IPTV 과도한 위약금' KT 23억 과징금…미환급분 문제도 close · LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,600 전일대비 50 등락률 -0.37% 거래량 456,293 전일가 13,650 2021.12.30 14:27 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사 5G망, 대한민국 57% 구축…속도는 LTE 5.3배LG유플러스, 탄소중립 실천 위한 'ESG 교육' 실시외국인에만 30만원 더…방통위, 통신 3사에 38억 과징금 close 등 이동통신 3사는 코로나19 접종증명(방역패스) 도입에 맞춰 패스(PASS) 애플리케이션 내 QR출입증의 증명 기능을 강화했다고 30일 밝혔다.

기존 QR출입증으로는 전자출입명부와 백신 접종 증명만 가능했지만 PASS는 이번 업데이트로 ▲확진 후 완치자 ▲기타 접종 예외자 등에 대한 증명도 제공해 완벽하게 방역패스의 역할을 수행할 수 있게 됐다.

통신 3사가 제공 중인 PASS QR출입증은 지난해 6월 오픈한 이후 안정적으로 서비스를 제공 중이며, 위젯 기능(SK텔레콤·LG유플러스)·바로표시 기능(KT) 추가 및 실행속도 단축 등 사용성을 지속적으로 개선하고 있다.

또한 인증 특화앱인 PASS는 보안 솔루션을 통해 타인의 방역패스 도용 가능성을 원천 차단했으며, 다른 QR출입증이 보안문제로 월 1회 재인증을 수행해야 하는 것과 달리 별도 재인증 절차가 필요 없어 안전하고 쉽게 이용할 수 있다.

강화된 PASS QR 출입증의 증명 기능은 30일부터 사용 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr