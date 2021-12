SK브로드밴드, 저소득 취약계층에 5000만원 기부

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드가 저소득 취약계층의 겨울나기를 위해 기부금 5000만원을 사회복지시설 3곳에 전달했다고 30일 밝혔다.

이번 기부금은 코로나19 장기화와 겨우살이로 이중고를 겪는 이웃을 돕기 위해 SK브로드밴드 구성원이 자발적으로 참여하고, 회사의 지원금을 더해 모금됐다.

성금은 양로원과 무료급식소 등 사회 안전망 지원이 절실한 세 곳에 전달됐다. 가톨릭 사랑평화의집과 원각사 무료급식소는 쪽방촌 및 저소득 노인에게 도시락과 무료 식사를 제공한다. 수원 감천장 양로원은 최근 코로나19 시설 격리로 어려움에 처한 노인을 지원하는 데 기부금을 사용할 계획이다.

조영호 SK브로드밴드 ESG 추진담당은 “코로나 장기화에 따른 사회적 안전망이 무너지지 않도록 지속적으로 취약계층을 지원할 예정”이라며 “나아가 각종 사회문제 해결을 통해 ESG 경영을 이어 나가겠다”고 말했다.

