롯데카드, '스마트앱어워드 2021' 금융부문 통합대상 수상

풍부한 개인화 콘텐츠, 고객 중심의 UI 설계 등 호평

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 국내 모바일 애플리케이션(앱) 시상식인 '스마트앱어워드 2021'에서 금융부문 통합대상을 수상했다고 30일 밝혔다.

스마트앱어워드 2021은 한국인터넷전문가협회에서 주최하며, 인터넷 전문가 3800명으로 구성된 전문 평가위원단이 가장 혁신적이고 우수한 앱을 선정해 시상한다. 올해는 총 7개 부문에 321개 기업이 참가했으며, 금융부문에는 42개 기업이 참가한 가운데 롯데카드가 금융부문 통합대상을 차지했다.

롯데카드 로카앱은 주요 기능들의 접근성과 사용편의성이 우수하고, 텍스트와 세부적인 디자인 요소들까지 고객들의 선호가 반영되는 등 고객을 중심으로 생각하는 회사의 지향성을 잘 담아내고 있다는 평가를 받았다. 개인화 서비스와 콘텐츠가 풍부하며, 브랜드 아이덴티티를 부각시키는 세련된 디자인으로 시각적인 완성도가 우수한 점도 높은 평가를 받았다.

실제 롯데카드는 최근 로카앱을 전면 개편하며 고객 관점의 설계와 디자인으로 편의성을 대폭 높였다. 또 고객의 선호와 취향을 세밀하게 반영한 맞춤형 콘텐츠와 서비스를 제공하기 위해 300여개 선호예측 모델 기반의 더 강력해진 초개인화 기술을 적용했다.

롯데카드 관계자는 "앞으로도 고객들의 더 편리한 금융생활을 위한 혁신적인 서비스들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr