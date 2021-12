이재명 "김문기 기억 못한다는 말 왜 의심하나…숨길 이유 없어"

국민의힘, 이재명 '김문기 몰랐다' 발언에 "거짓 주장" 비판

이재명 "왜 돌아가셨는지 모른다…참으로 안타까운 일"

[아시아경제 박현주 기자] '대장동 개발사업' 특혜 의혹으로 검찰 수사를 받던 중 극단적 선택을 한 김문기 성남도시개발공사 개발1처장에 대해 이재명 더불어민주당 대선 후보는 "수차례 통화한 사람을 시장 당시에는 기억하지 못했다고 한 건데 그걸 왜 의심하나"라며 "숨길 이유가 뭐가 있나"라고 말했다.

이 후보는 29일 채널A '이재명의 프러포즈-청년과의 대화' 토크 콘서트에서 '대장동 관련해서 최근에 두 분이 극단적인 선택을 하셔서 안타까운 사건이 벌어졌는데, 어느 정도까지 후보가 책임을 질 수 있으며 거짓이라 생각하는 국민들을 어떻게 설득할 건가'라는 질문을 받고 "내가 모른다, 안다의 문제도 분명히 얘기했다. 이 분하고 통화를 많이 했지만 시장할 때 이 사람의 존재를 몰랐다고 얘기했다"며 이같이 답했다.

이 후보는 과거 해외출장에 김 전 처장이 동행했다는 의혹에 대해선 "같이 갔으면 그 사람이 얼굴을 봤겠지만 하위직 실무자인데 그 사람인지 이 사람인지 어떻게 알 수 있나"라고 반문했다. 또 성남시장 재직 시절 김 처장에게 표창장을 수여했다는 의혹에 대해선 "표창을 수백명을 주는데 그 사람을 왜 특정하게 기억을 못하냐고 하면 그게 적절한 지적일까"라고 반박했다.

이어 "국민의힘에서 4명이 마치 골프친 것처럼 사진을 공개했는데 확인하니까 우리 일행 단체사진 중에 일부를 떼어내서 보여준 거였다. 조작한 것"이라며 "그 안에 지금도 보니까 절반은 제가 누구인지 기억을 못 하겠더라"고 말했다.

이 후보는 "(제) 책임을 얘기하는데 저는 그 분이 왜 돌아가셨는지 모른다"며 "참으로 안타까운 일"이라고 말했다.

그러면서 "저도 사실은 이번에 무죄 받은 사건으로 수사와 재판을 받을 때 그런 생각들을 잠깐 했을 때가 있다"며 "피의자들은 나는 죄를 안 지었는데 죄를 지었다고 보여질 증거만 모아서 들이대면 갑자기 멘붕(멘탈 붕괴)에 빠진다. 어떻게 살지? 나한테 유리한 증거만 없고 불리한 증거만 있는데 경찰과 검찰이 나를 이렇게 만들었다고 쓰고 사망하신 분도 계신다"고 언급했다.

또 "수사기관에서 수사를 받다가 돌아가시는 분들의 유형은 여러 가지가 있을 수 있다"며 "마지막 순간에 왜 그런 걸 쓰는지 고려해야 한다. 그 분이 뭘 엄청 잘못했을 거라는 전제에서 하신 말씀"이라고 했다.

그는 대장동 사업과 관련해 야권에 책임을 물었다. 이 후보는 "상식선에서 판단하면 도둑 민간업자와 유착해 진짜 책임질 사람은 국민의힘"이라며 "어떻게 자기들이 민간개발을 강요했고 이익을 받았고, 저에게 민간개발하라고 압박한 사람들이 왜 민간개발 하게 했냐고 저에게 책임 물으면 말이 안 된다"고 비판했다.

이 후보는 지난 22일에도 김 처장을 알지 못한다고 거듭 강조한 바 있다. 그는 이날 SBS '주영진의 뉴스브리핑'과의 인터뷰에서 김 처장에 대해 "성남시장 재직 때는 몰랐고 하위 직원이었다. 경기도지사가 된 다음 (대장동 의혹으로) 기소됐을 때 알게 됐다"고 말했다.

지난 24일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서도 '성남시장 시절 김 처장을 알았냐'는 질문에 "하위 직원이었기 때문에 시장 재직 때는 몰랐다"고 했다.

그러자 야당에서는 이 후보를 향해 '거짓 주장'이라며 공세를 가했다. 지난 25일 김은혜 선거대책위원회(선대위) 대변인은 이 후보와 김 처장의 인연이 성남시장 당선 전부터 시작됐다는 의혹을 제기했다. 김 대변인이 확보해 공개한 '성남도시개발공사 연말 우수직원 표창계획(2015년 12월)' 자료에 따르면, 지난 2015년 성남시장 시절 이 후보는 김 처장에게 대장동 개발사업의 성과를 인정해 표창을 직접 수여했다.

김 대변인은 이 후보가 지난 2015년 1월 성남시장 재선 시절 떠난 10박11일 호주·뉴질랜드 출장 당시 김 처장이 개발사업1팀장 신분으로 동행한 사진도 함께 공개했다.

