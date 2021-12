으랏차차 국내 최강 … 경남 고성여중 역도부, 용인마루서 바벨 든다

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 고성여자중학교 역도부 선수단이 새로 마련된 역도관 ‘용인마루’에서 마음껏 훈련하게 됐다.

고성군종합운동장 역도훈련장까지 가지 않고 고성중 선수와 함께 쓰던 불편도 없어졌다.

29일 첫 문을 연 용인마루는 총사업비 5억8500여만원을 들여 지상 1층 전체면적 235.38㎡ 규모로 지난 10월 25일 준공됐다.

개관식에는 박종훈 경남교육감, 백두현 고성군수와 관계자 등이 참여해 역도부의 새 훈련공간 탄생을 축하했다.

2학년 2명, 3학년 2명의 역도부 선수들은 제50회 전국소년체육대회에서 금메달 6개를 따는 저력을 보였다. 또 크고 작은 대회에서 올해 금메달 38개를 거머쥐었다.

지난달 전국 중등부 역도대회에서는 인상, 용상 합계에서 1위를 차지하고 한국 신기록을 세우는 등 중등부 국내 최강 자리에 올랐다.

이런 역도부가 새 보금자리에서 내년에 더 좋은 성과를 거두겠다는 각오를 다졌다.

박종훈 교육감은 “선수단 개개인의 노력이 빛나 좋은 결과를 거두길 바란다”며 “경남을 넘어 대한민국의 대표로 자라길 응원한다”고 말했다.

황흔귀 교장은 “우리 선수들이 마음 놓고 자신의 기량을 연마하게 됐다”며 “용인마루 역도관이 역도 진흥의 중심이 되도록 하겠다”고 말했다.

