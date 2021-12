하태경 "이준석 성 상납 의혹 제기, 민주당 배후 의심"…강용석 "음모론"

하태경 "충돌로 가장 이득 보는 건 민주당"

강용석 "말도 안 되는 음모론 내놓고 있다"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원이 이준석 대표의 성 상납 의혹을 두고 "(더불어)민주당이 배후에 있는 것 아니냐는 의심이 든다"고 했다.

하 의원은 28일 YTN 라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에서 '유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 뿐만 아니라 보수 유튜버들이 이 대표를 계속 공격하고 있다'는 질문에 "충돌이 격해지고 있는 건 맞다"며 이같이 말했다.

이어 "가세연의 경우 검찰 수사 자료가 어떻게 통으로 빠져나오는지에 대한 의문이 있다"며 "배후에 어떤 공작 정치가 있는 거 아니냐. 그리고 공작은 당연히 민주당"이라고 덧붙였다.

그는 "실제로 가세연이 '민주당에서도 이거 다 알고 있다'라고 이야기했는데, 이는 자료를 준 쪽이 어쨌든 민주당하고 연결돼 있지 않겠느냐. 왜냐하면 이 대표 죽이는 게 결국 누구한테 도움이 되겠냐. 민주당한테 도움 되는 거 아니냐"며 "지금 충돌로 가장 이득 보는 건 민주당이다. 이 사건은 공작 정치를 의심해 봐야 한다"고 지적했다.

이에 진행자는 "민주당 의원들은 윤석열 대선 후보가 검찰 출신이니까 그 밑에 사람들이 자료를 줬을 거라는 의혹을 얘기한다"고 말했다.

그러자 하 의원은 "역공작이라고 생각한다"며 "지금 검찰 끈 다 떨어진 사람이 그 자료를 어떻게 뽑겠나. 저 개인적으로도 경선 기간 동안 민주당과 연결된 사람이 '윤 후보 이런 자료 줄 테니 관심 있냐'는 제의를 받은 적 있다"고 말했다.

관련해 가세연을 운영하는 강용석 변호사는 29일 자신의 페이스북을 통해 "하 의원은 물리학과 나와서 '법알못'(법을 잘 알지 못하는 사람)이면 아는 변호사를 통해 물어보고 말을 하든지 (해라)"라며 "쥐뿔도 모르면서 검찰 기록이 통으로 나왔느니 어쩌니 하면서 말도 안 되는 음모론을 내놓고 있으니"라고 비판했다.

이어 "검찰수사 기록은 검찰이 수사를 하고 있을 때는 절대 외부로 유출될 수 없다. 하지만 이 사건처럼 대법원까지 가서 판결이 확정된 지 몇 년 지난 사건의 경우에는 피고인을 변호했던 수십 명의 변호사들이 수사기록과 재판기록을 보유하고 있다. 이 사건처럼 피해자가 수십 명인 사건은 피해자 측이 선임한 변호사들도 수사 재판기록을 보유하는 경우가 흔히 있다"고 했다.

또 강 변호사는 "가세연은 사건 피해자로부터 이 사건을 제보받았고 사건 기록 전체도 PDF 파일로 넘겨받았다"며 "판결이 확정된 사건의 기록은 흔해빠진 것"이라고 덧붙였다.

앞서 가세연 측은 "이 대표가 2013년도 김성진 아이카이스트 대표로부터 대전의 한 호텔에서 성 접대를 받았다. 대전지검 수사자료를 통해 이를 확인했다"고 주장한 바 있다. '아이카이스트'는 박근혜 정부 당시 '창조경제' 기업으로 꼽힌 정보통신기술 업체다.

이에 이 대표는 자신을 둘러싼 성 상납 의혹에 대해 "가세연에서 방송한 내용은 말 그대로 저와 관계가 없는 사기 사건에 대한 피의자 진술을 바탕으로 저에 대해 공격한 것"이라며 "아이카이스트라는 회사에 대한 수사 중 저에 대한 문제가 발견됐다면, 그 당시 수사가 들어갔을 사안이지만 저는 단 한 번도 수사를 받은 적도, 관련한 어떤 연락도 받은 적 없다"고 반박했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr