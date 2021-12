신한금융, '준법경영·부패방지경영' 국제표준 인증 획득

[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주은 29일 국제표준화기구(ISO)의 준법경영시스템(ISO37301) 및 부패방지경영(ISO37001) 인증을 동시에 획득했다고 밝혔다.

준법경영시스템은 국제표준화기구가 제정한 준법경영에 관한 국제표준에 따라 조직의 준법 정책 및 리스크 대응 체계가 글로벌 수준에 부합함을 인증하는 제도이다.

부패방지경영은 효과적으로 부패방지를 할 수 있는 경영시스템을 갖춘 조직에게 수여되는 국제표준 인증이다.

신한금융은 국제표준 인증기관인 한국경영인증원으로부터 내부 규정과 제도, 시스템에 대한 심사 및 실무자 면담을 거쳐 이번 인증을 최종 획득했다.

신한금융은 이번 인증을 통해 글로벌 수준의 내부 통제 시스템에 대한 신뢰성을 확보함으로써 최근 주목 받고 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 항목 중 지배구조에 대한 우수성을 대외적으로 인정 받았다.

왕호민 신한지주 준법감시인은 "이번 국제 인증은 신한금융 전 직원이 준법·윤리경영을 위해 끊임없이 노력해온 결과"라며 "신한금융은 준법·윤리경영을 바탕으로 고객과 신뢰를 쌓고 글로벌 수준의 윤리경영 문화를 선도하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr